video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات بنك ناصر ومكاتب البريد

السبت، 04 أغسطس 2018 05:15 م
وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات بنك ناصر ومكاتب البريد وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد  5 أغسطس صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه.

 

كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من اول الشهر الجارى  لـ 7.6 مليون قائم بالصرف، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

 

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم اعتبارا من يوم 9 أغسطس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى: منح 2400 حالة اجتماعية ومرضية معاشات استثنائية

"التضامن": انتظام عمليات صرف معاشات أغسطس فى اليوم الأول والثانى

التضامن

معاشات اغسطس

بنك ناصر

مكاتب البريد




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة