وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات بنك ناصر ومكاتب البريد

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد 5 أغسطس صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من اول الشهر الجارى لـ 7.6 مليون قائم بالصرف، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم اعتبارا من يوم 9 أغسطس.