دواوين الوزارات× 24 ساعة.. 19,212 كراسة استحقت الزيادة بتظلمات الثانوية العامة

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم
التعليم تعلن انتهاء فترة تظلمات طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الأول
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1/3915529
التعليم تستقطع 6 حصص عملية من منهج أولى ثانوى فنى لتنمية مهارات اللغة
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-6-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%86%D9%89/3915490
التعليم العالى
الأحد.. أخر موعد لطلاب الشهادات العربية لتسلم ملفات التقديم بمكاتب التنسيق
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8/3914377
وزارة التضامن
غادة والى: 1.1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة فى شهر أغسطس
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-1-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/3915870
وزارة التموين
"حماية المستهلك" يعلن حل 72% من شكاوى المواطنين المتراكمة
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-72-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9/3914958
وزارة الزراعة
"الزراعة" تشكل لجانا مرورية وخط ساخن لرصد التعديات على الاراضى فى العيد
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89/3914541
وزارة النقل
صور.. رئيس السكة الحديد: نجحنا فى الحد من السوق السوداء.. ومقاعد شاغرة بالقطارات
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1/3915662
رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF/3915523
وزارة الأوقاف
فيديو.. وزير الأوقاف يعلن تعاقده على 350 طن لحوم لصالح الفقراء
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-350-%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/3915622
وزارة البيئة
صور.. "البيئة" تضبط 8 سلاحف مهددة بالانقراض فى حملة بأسواق الدقهلية
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82/3915263
وزارة الاسكان
الإسكان تقترب من إنهاء المرحلة الأولى بطول 12 كم من طريق الهضبة "غرب أسيوط"
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84-12-%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86/3915293
وزارة الصحة
"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 51491 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية
https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-51491-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9/3915448
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