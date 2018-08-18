دواوين الوزارات× 24 ساعة.. 19,212 كراسة استحقت الزيادة بتظلمات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم

التعليم تعلن انتهاء فترة تظلمات طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الأول

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1/3915529

التعليم تستقطع 6 حصص عملية من منهج أولى ثانوى فنى لتنمية مهارات اللغة

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-6-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%86%D9%89/3915490

التعليم العالى

الأحد.. أخر موعد لطلاب الشهادات العربية لتسلم ملفات التقديم بمكاتب التنسيق

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8/3914377

وزارة التضامن

غادة والى: 1.1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة فى شهر أغسطس

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-1-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/3915870

وزارة التموين

"حماية المستهلك" يعلن حل 72% من شكاوى المواطنين المتراكمة

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-72-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9/3914958

وزارة الزراعة

"الزراعة" تشكل لجانا مرورية وخط ساخن لرصد التعديات على الاراضى فى العيد

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89/3914541

وزارة النقل

صور.. رئيس السكة الحديد: نجحنا فى الحد من السوق السوداء.. ومقاعد شاغرة بالقطارات

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1/3915662

رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF/3915523

وزارة الأوقاف

فيديو.. وزير الأوقاف يعلن تعاقده على 350 طن لحوم لصالح الفقراء

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-350-%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/3915622

وزارة البيئة

صور.. "البيئة" تضبط 8 سلاحف مهددة بالانقراض فى حملة بأسواق الدقهلية

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82/3915263

وزارة الاسكان

الإسكان تقترب من إنهاء المرحلة الأولى بطول 12 كم من طريق الهضبة "غرب أسيوط"

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84-12-%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86/3915293

وزارة الصحة

"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 51491 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية

https://www.youm7.com/story/2018/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-51491-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9/3915448