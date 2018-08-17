صور.. رئيس السكة الحديد: نجحنا فى الحد من السوق السوداء.. ومقاعد شاغرة بالقطارات

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خلال تفقده محطة القاهرة لمتابعة استعدادًات الهيئة والتأكد من انتظام العمل بشابيك حجز التذاكر وتوفير المقاعد بالقطارات الإضافية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الهيئة، وفق بيان صحفي، إنه يشرف شخصياً على غرفة العمليات المشكلة من المسئولين لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب خلال أجازة عيد الاضحى المبارك.

كما أوضح خلال تفقده المحطة والأرصفة مع قيادات الهيئة لمتابعة حسن سير العمل، أن الهيئة نجحت هذا العام في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، لافتًا إلى أنه تم الدفع بعدد 26 قطارا إضافيا خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك فى الاتجاهين بإجمالى 182 ألف مقعد علاوة على القطارات الشغالة يوميا طبقا لجداول التشغيل على خطوط الوجه القبلى والبحرى من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه توجد مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يومياً ومطروحة للجمهور يتم الحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات في نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية، بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة بعربات إضافية لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع ذويهم ولفت رئيس الهيئة ، إلى مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

كما أكد رئيس الهيئة خلال تفقده محطة القاهرة على ضرورة مراعاة قواعد السلامة والتشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب بالقطارات المكيفة والعادية وضرورة تواجد جميع المسسولين من مفتشى خدمة العملاء والمبيعات والفحص وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة.