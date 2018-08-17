التعليم تستقطع 6 حصص عملية من منهج أولى ثانوى فنى لتنمية مهارات اللغة

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، تفاصيل قرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، باعتبار الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى القادم بالتعليم الفنى، فصلا تمهيديا مشتركا لتنمية مهارات الطلاب فى التواصل باللغة العربية واللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى.

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من هذا القرار هو توفير علاج لما تلاحظ خلال السنوات الأخيرة من ضعف المهارات الأساسية فى التواصل باللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب الآلى لبعض الطلاب الملتحقين بالصف الأول بالتعليم الفنى، مما سيؤدى بالضرورة إلى صعوبة إكسابهم المهارات المخططة فى الفصول الدراسية اللاحقة.

وتابع: "لذا تقرر استغلال الفصل الدراسى الأول من العام القادم لتنمية المهارات الأساسية فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب الآلى، وذلك باستقطاع 6 حصص من الحصص المخصصة للأجزاء العملية، وإضافتها إلى المقررات الخاصة بالمهارات الأربعة طوال الفصل الدراسى الأول.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، أنه سيتم عقد تقييم للطلاب فى هذه المهارات قبل وبعد هذا الدعم، للتعرف على حجم هذه الظاهرة فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد المحتوى العلمى الذى سيستخدم فى تنمية المهارات الأساسية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم: "ما عدا ذلك سيتم تدريس مقررات الفصل الدراسي الأول كما هى، موضحا أن هذا الإجراء مشترك لجميع النوعيات من صناعي وزراعي وتجاري وفندقى".

كان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وافق فى اجتماعه أمس الخميس على اعتبار الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى القادم بالتعليم الفنى، فصل تمهيدى مشترك، لتنمية مهارات الطلاب فى التواصل باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلى لطلاب الصف الأول بالمدارس الفنية،( صناعى- زراعى – تجارى – فندقى) نظام الثلاث سنوات.