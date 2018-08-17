الأحد.. أخر موعد لطلاب الشهادات العربية لتسلم ملفات التقديم بمكاتب التنسيق

كتب وائل ربيعى

طالب السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، طلاب الشهادات العربية بسرعة التقدم بملفات القبول إلى مكتب التنسيق، وذلك بعد أن أنهوا عملية التنسيق الإلكترونية على موقع التنسيق، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تحتاج إلى مزيد من الوقت بعمليات الفرز والتصنيف.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بعد انتهاء عملية التنسيق الإلكترونى يتمم طلاب الشهادات العربية المستندات المطلوبة لمكتب التنسيق ويتقدمون بملفات قبولهم كاملة، موضحًا أن آخر موعد لتسلم هذه الملفات يوم الأحد المقبل، وأن مكتب التنسيق لن يتسلم أى ملفات من هؤلاء الطلاب بعد يوم الأحد.