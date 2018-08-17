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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:27 ص
خالد صلاح
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"الزراعة" تشكل لجانا مرورية وخط ساخن لرصد التعديات على الاراضى فى العيد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:00 ص
"الزراعة" تشكل لجانا مرورية وخط ساخن لرصد التعديات على الاراضى فى العيد إزالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية والإدارة المركزية لحماية الأراضى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال  حزمة اجراءات تنفيذية للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية الخصبة خلال إجازة عيد الأضحى.

وقررت الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تفعيل غرف العمليات المركزية، والإزالة الفورية للمتعدين،وتحويل المخالفة للنيابة،وتخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى .

وكشف تقرير حماية الأراضى، أنه  تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدى ،وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات،لإحالة المخالفات  للنيابة،والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.


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حماية الاراضى




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