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"حماية المستهلك" يعلن حل 72% من شكاوى المواطنين المتراكمة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:30 ص
"حماية المستهلك" يعلن حل 72% من شكاوى المواطنين المتراكمة رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاستجابة لما يقرب من 9400 شكوى للمواطنين بنسبة 72% حتى الآن من الشكاوى المفترض حلها، منذ بدء تنفيذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز، وبدأ تنفيذها اعتبارًا من السبت الماضى، وتستمر لمدة أسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية، فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

 

وكان "عبد المعطى" قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار حل مشاكل المواطنين المتراكمة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حل أى شكاوى ترد للجهاز يوميا، لافتا إلى أن العاملين بالجهاز مؤمنون بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، حتى تم إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية، وأن هناك تنسيقًا مع كل الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

 

كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن تنفيذ مبادرة وطنية اعتبارًا من السبت الماضى تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

 


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راضى عبد المعطى

شكاوى المواطنين




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