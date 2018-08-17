"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 51491 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الجمعة، 51491 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 46341 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5150 حالة فى المدينة المنورة، بينما دخلت 112 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 67 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 45 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور خالد مجاهدـ المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 25 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالى 96 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "مجاهد" عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.

الجدير بالذكر، أنه قد تم تسجيل 17 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.