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رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:44 م
رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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قطع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد إجازته الأسبوعية، وتوجه لمكتبه برئاسة الهيئة لمتابعة إجراءات حجز تذاكر عيد الأضحى، حيث تواصل شبابيك الحجز طرح المقاعد الشاغرة بالقطارات الإضافية وعربات العلاوة التى تقرر الدفع بها خلال فترة العيد.

 

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد استمرار طرح مقاعد القطارات الإضافية لكل يوم سفر فى اليوم السابق ليوم السفر الذى يختاره الراكب، حيث يتم حجز اليوم مقاعد القطارات التى ستتحرك غدا، السبت، فيما يتم حجز مقاعد عربات العلاوة الإضافية التى قررت الهيئة إضافتها على بعض القطارات المكيفة الموجودة بجدول التشغيل اليومى الطبيعى فى نفس يوم السفر، حيث يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

 

ويشمل جدول تشغيل القطارات الإضافية 26 قطارا إضافيا بينها 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات يومية تضم 4 رحلات مكيفة من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، قطاران مميزان يتحركان يوميا من القاهرة لأسوان، و4 قطارات لأهالى النوبة تقوم من الإسكندرية والقاهرة لأسوان، وقطار لصالح نادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يقوم لأسوان وقطار آخر لصالح الاتحاد النوعى من القاهرة لأسوان.


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السكة الحديد

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عيد الاضحى




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