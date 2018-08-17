التعليم تعلن انتهاء فترة تظلمات طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الأول

كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه صباح يوم الخميس الموافق 16/8/2018، قد انتهت المدة القانونية المقررة لتلقى وقبول تظلمات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدورالأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018 .

كما أعلن الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أنه قد تم التوجيه للجان النظام والمراقبة بكافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية بإيقاف كافة الأعمال الخاصة باستقبال أو تحديد مواعيد جديدة للاطلاع اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018، وهو الموعد الذي أعلنته الوزارة لانتهاء مواعيد التظلمات.

وأشار حجازى إلى أن الوزارة كانت حريصة هذا العام على أن تقوم برفع نماذج الأسئلة والإجابة بكل مادة من مواد امتحان الدور الأول على موقع الوزارة وإتاحتها للطلاب للاطلاع عليها قبل بدء مواعيد التظلم.

كما استعرض نتائج فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول حيث جاءت نتائج التظلمات على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة للطلاب:

- بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بتظلم من نتائجهم في امتحانات الدور الأول للعام الحالي (116,651) طالبًا/ طالبة، من إجمالى عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الأول هذا العام وهم (656,343) طالبًا/ طالبة، بنسبة (17.7%).

- بلغ إجمالى عدد الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم بالزيادة في ضوء التظلمات المقدمة منهم (20,736) طالبًا/ طالبة، بنسبة (3,1%) من إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول.

ثانيًا: بالنسبة لكراسات الامتحان:

- بلغ إجمالى عدد كراسات الامتحان المتظلم من نتائجها في الدور الأول (358,283) كراسة امتحان، من إجمالي عدد كراسات الامتحان في جميع المواد التي أدى الطلاب الامتحان فيها وهي (7,584,228) كراسة امتحان بنسبة (4,7%).

- بلغ عدد كراسات الامتحان التي استحقت الزيادة في مختلف المواد الدراسية (19,212) كراسة بنسبة (5,3%) من إجمالي عدد كراسات الامتحان المتظلم من نتائجها، وبنسبة (0,2%) من إجمالي عدد كراسات الامتحان بالدور الأول.

وجاءت مادة الكيمياء في صدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (47,141) طالبًا/ طالبة، بينما جاءت مادة (الجغرافيا) كأقل مادة في المواد المتظلم من نتيجتها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (2602) طالبًا/ طالبة.

وأشار حجازى إلى أن الإحصاءات الخاصة بأعمال التظلمات تعكس مدى جودة أعمال التقدير، وحرص الوزارة على أن يحصل كل طالب/ طالبة على حقه كاملاً تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

واستكمل حجازي إعلان إحصاءات زيادة الدرجات والتي جاءت نتيجة وجود بعض الجزئيات التى لم يتم تقديرها، أو خطأ في جمع الجزئيات، أو خطأ في رصد الدرجة على غلاف كراسة الامتحان، جاءت على النحو التالي:

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى أقل من درجة كاملة(7840).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى درجة (8838).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى درجة ونصف الدرجة(1093).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى درجتين (1131).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى درجتين ونصف الدرجة(131).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى ثلاث درجات (127).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى ثلاث درجات ونصف الدرجة (15).

- إجمالى عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى أربع درجات (21).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى أربع درجات ونصف (3).

- إجمالي عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها إلى خمس درجات فأكثر (13).