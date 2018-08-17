فيديو.. وزير الأوقاف يعلن تعاقده على 350 طن لحوم لصالح الفقراء

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تعاقده مع وزارة التموين على 350 طن لحوم لتوزيعها على الفقراء خلال الأيام القادمة ،لافتا إلى أنه يأمل أن يصل هذا العدد 500 طن.

وأوضح وزير الأوقاف خلال لقائه بفضائية "dmc" أن حصيلة صكوك الأضاحى تجاوزت 25 مليون جنيه ويأمل مضاعفة المبلغ لصالح الفقراء.

وأكد وزير الأوقاف إنه فى ضوء اهتمام الوزارة بالمسجد مبنى ومعنى، تم اليوم الجمعة افتتاح 32 مسجداً بعد إحلالها وتجديدها وفرشها، موضحاً أن نحو 14 مسجداً منها تمت بأموال الوزارة، والباقى 18 مسجداً بالجهود الذاتية، كما تم فرشها بمعرفة وزارة الأوقاف فى إطار خطة شاملة لإحلال وتجديد المساجد.