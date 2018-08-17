صور.. "البيئة" تضبط 8 سلاحف مهددة بالانقراض فى حملة بأسواق الدقهلية

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إن الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمنصورة، نفذ حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق بمركز ومدينة بلقاس لمواجهة الإتجار غير المشروع فى الكائنات المهددة بالإنقراض، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجى.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 7 سلحفاة برية وسلحفاة بحرية من نوع السلحفاة البحرية الخضراء، وتلك السلاحف من الأنواع المهددة بالانقراض، والتى يجرم القانون الاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من جانبها، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود التى يبذلها العاملين بالفروع فى سبيل الحد من مثل هذه السلوكيات السلبية تجاه البيئة وما يتطلبه من إجراءات تنفيذية حقيقية، وأن الحملات التفتيشية المتواصلة التي تقوم بها فرق وزارة البيئة تهدف إلى تفعيل تطبيق قانون البيئة ليس فقط من خلال رصد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لكنها تهدف بشكل رئيسي إلى التوعية بالسلوكيات السلبية تجاه البيئة وتأثيراتها على تدهور الموارد، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة.

كما أشارت إلى أن حملات مواجهة الحد من الاتجار غير المشروع في الكائنات تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الإنسان ورفاهيته، مضيفة أن مثل تلك الإجراءات والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية في مجال التنوع البيولوجي مهد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وتم تنفيذ الحملة بالاشتراك مع فريق عمل محمية اشتوم الجميل وشرطة البيئة والمسطحات بالمنصورة وإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة بلقاس وإدارة الطب البيطرى وادارة الطب الوقائى بمركز ومدينة بلقاس.