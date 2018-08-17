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غادة والى: 1,1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة فى شهر أغسطس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:06 م
غادة والى: 1,1 مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة فى شهر أغسطس غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامه لشهر أغسطس 2018 ، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج  حوالى 2 مليون 250 ألف أسرة تضم اكثر من 10 ملايين فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى  مليار و111 مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 3800 منفذ.
 
 
وقالت الوزيرة  فى تصريحان اليوم، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل يبلغ  مليون و950 ألف أسرة بلغ المنصرف لهم عن الشهر الجارى حوالى 976 مليون 643 ألف جنيه بينما بلغ عدد مستفيدى كرامة 300 ألف مستفيد صرف لهم حوالى 135 مليون جنيه، ويمثل ماتم صرفه لمحافظات الصعيد منذ اطلاق البرنامج حوالى 72% من أجمالى المبالغ المنصرفة منموازنة البرنامج وتتصدر محافظة المنيا قائمة المحافظات المستفيدة من دعم تكافل وكرامة فى أغسطس  حيث بلغ قيمة الدعم المنصرف للمستفيدين من تكافل وكرامة في المنيا حوالى 148مليون جنيه ويليها محافظة سوهاج وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة للمستفيدين فى سوهاج 124 مليون جنيه .ثم محافظة اسيوط وبلغ أجمالي المبالغ المنصرفة للمستفيدين فى اسيوط حوالى 114 مليون جنيه.
 
 
وأشارت الوزيرة الى أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر ويشمل البرنامج 5630 قرية فى 345 مركز بجميع محافظات الجمهورية.
 
 

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