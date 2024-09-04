أخبار × 24 ساعة.. «100 يوم صحة» تقدم قرابة 53 مليون خدمة مجانية فى 33 يوما

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير العمل: نعمل على تطوير منظومة التدريب المهنى لتتماشى مع احتياجات السوق

«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 52 مليون و756 ألف خدمة مجانية خلال 33 يوما

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار مدينة نصر وتوجه بدعم المتضررين

وزارة الصحة توجة رسالة هامة للأمهات حول تناول الأطفال العصائر

وزير التموين يستقبل السفيرة نبيلة مكرم لمناقشة سبل التعاون مع التحالف الوطنى

وزارة التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة دور ثان

وزارة الصحة توجه نصائح هامة عند استخدام واقيات الشمس.. تفاصيل

وزارة الصحة تكشف آليات علاج التهاب المفاصيل عند الأطفال.. تفاصيل

وزير العمل: اهتمام غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة عبر منظومة متكاملة

وزارة التعليم توجه بتحديث بيانات الطلاب وقوائم الفصول استعدادا للدراسة

التعليم: يجوز إسناد حصص بالأجر للمعلمين الراغبين بالعمل بعد اكتمال نصابهم

وزير الرى: موافقة المنتفعين شرط أساسى قبل تنفيذ مشروعات الرى الحديث

وزارة التعليم: الاستعانة بالمعلمين بمسابقة 30 ألف الأولى بتدريس مادة التخصص

وزارة التعليم تحدد شروط ومؤهلات تدريس العربى والإنجليزى والعلوم والرياضيات

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

ضوابط وقيمة الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم التعليمي استعدادا للدراسة

وزيرة البيئة تشهد توقيع مشروع "مبادرة البحر الأحمر" بتمويل 14 مليون دولار

وزارة التموين: خصم 50٪ من البريد على أسعار خدمات الشحن بمعارض أهلا مدارس

الصحة: إجراء الفحص الطبى لـ27 ألف مريض كلى للكشف عن مرض الدرن

وزارة التعليم: اعتماد نتيجة تقييم وحدات برامج الجدارات للفصل الدراسى الثانى

وزير التموين: استحداث آليات جديدة لخدمة المواطنين بالتعاون مع التحالف الوطنى

وزير العمل لسفيرة البحرين: جاهزون لتلبية احتياجات سوق العمل بالعمالة المدربة

وزير التعليم العالى يغادر لباريس للمشاركة فى مؤتمر أسبوع التعلم الرقمى 2024

وزارة الصحة تكشف عن 6 نصائح هامة لمرضى سرطان الدم.. تفاصيل

وزيرة البيئة: توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة

وزارة الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبل

وزير العمل يدعو المصريين العاملين بالإمارات لتسوية أوضاعهم خلال شهرين

وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير الكويتى

التضامن تنظم برنامجا تدريبيا حول المشروطية الصحية لبرنامج تكافل وكرامة

وزارة الزراعة: توعية وإرشاد صغار المربيين لتحسين معدلات آداء قطعانهم





وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع المعنى بالشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى