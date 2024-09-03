وزارة التعليم توجه بتحديث بيانات الطلاب وقوائم الفصول استعدادا للدراسة

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والمتضمنة الانتهاء من تحديث بيانات الطلاب وإصدار قوائم الفصول وتسجيل الخطة الدراسية التوزيع القائمين بالتدريس على الصفوف والفصول وفقاً للمواد الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وطباعة ومراجعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة التلميذ، وتعليقها داخل الفصول، ويراعي التحديث على قاعدة البيانات أولاً بأول، بالإضافة إلي انتهاء المدارس من تسجيل توزيع القائمين بالتدريس بالمدرسة على الفصول والصفوف وفقا للخطة الدراسية بكل مادة، وذلك على التحقيق الإلكتروني المعد لذلك من خلال استمارة التلميذ الالكترونية،

وطالبت وزارة التعليم، أقسام الاحصاء بـ الإدارات التعليمية باعتماد انتهاء المدارس من إعداد قوائم الفصول بكل مدرسة بعد إجراء المراجعات اللازمة لمعدلات الكثافة بالفضول بالمدارس، وكذلك اعتماد انتهاء المدارس من تسجيل توزيع السادة القائمين بالتدريس على كافة الفصول الدراسية بجميع الصفوف بالمدرسة وفقاً للخطة الدراسية لكل مادة ، وطباعة التقرير الخاص بنسب الاعتماد على مستوى مدارس الإدارة ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الاستمارة المدرسة وتسليمه المدير إدارة الإحصاء بالمديرية على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال في موعد غايته الخميس 5 سبتمبر.

وشددت الوزارة، على أنه سيتم إعداد التقارير الخاصة بمعدل إنجاز هذه المهام على مستوى المديريات التعليمية، وعرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.