وزير العمل لسفيرة البحرين: جاهزون لتلبية احتياجات سوق العمل بالعمالة المدربة

كتبت آية دعبس

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

حيث أكد الوزير جبران على العلاقات التاريخية، والمُتميزة بين مصر، ومملكة البحرين قيادًة وشعبًا، مُشيرًا إلى أن ملف العمل، من الملفات التى تحظى بإهتمام "البلدين الشقيقين"، وقال أن الوزارة جاهزة لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة التى يحتاجها سوق العمل البحرينى، موضحًا أن هذه العمالة تتعرض لإختبارات "الفحص المهني" بما يضمن إستدامتها فى سوق العمل، لصالح صاحب العمل والعامل..

من جانبها أعربت السفيرة عن خالص تهانيها للوزير محمد جبران، على تعيينه فى منصبه، مُتمنية له دوام التوفيق والسداد، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين فى تطور مستمر وتقدم ونماء وازدهار فى مختلف المجالات، منوهة بما تستند إليه من أُسس راسخة من الأخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجى، ومُعربة عن مكانة مصر لديها خاصة على المستوى الشخصي.

ونقلت السفيرة البحرينية، تحيات وزير العمل البحريني جميل بن محمد على حميدان، إلى نظيره المصرى، مؤكدة على عُمق التعاون بين "الوزارتين" فى كافة المجالات التى تخص ملف العمل، والتنسيق بينهما فى المحافل العربية والدولية.