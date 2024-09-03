وزارة الصحة توجة رسالة هامة للأمهات حول تناول الأطفال العصائر

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للأمهات مؤكدة أنه لا ينصح باستخدام العصائر حتى العصائر الطازجة في العام الأول من عمر الطفل ويمكن تقديم عصير الفاكهة غير المخفف والخالي من المحليات بعد العام الأول ولكن كجزء من الوجبة ولا يزيد عن 120 مل فى اليوم للأطفال من 1 - 3 سنوات.

وأكد معهد التغذية، التابع لوزارة الصحة، أن لدية ما يسمى بالمطبخ التعليمى لتعريف الأمهات بالأغذية السليمة والمفيدة لأبنائهن، والتعليم فيه يتم بشكل نظرى وعملى وجميع خدماته بالمجان.

ويقصد بمطبخ تعليمى مكان لتعليم الأمهات كيفية تجهيز وجبات مغذية ومنخفضة التكلفة لصالح أطفالهن، بما ينعكس على صحتهم، ونموهم، ونشاطهم، وأدائهم فى حياتهم بصفة عامة.

ويشار إلى أنه لا يوجد أى شروط معينة لكى تأتى الأم للمطبخ التعليمى فى معهد التغذية، فيمكن لأى أم أن تأتى للتعلم ومواعيد عملة تكون بالتزامن مع مواعيد العيادات، من الساعة 8 ونصف صباحاً، حتى الساعة 2 ونصف ظهراً.

تعليم الأمهات فى المطبخ التعليمى من خلال أجزاء نظرية ويتم إعطاؤهن معلومات علمية عن كيفية تغذية أبنائهن، وهناك شق عملى؛ فمثلاً «فطام الطفل»، يتم عمل وجبات من الحبوب أو الوجبات الموجودة بالسوق المحلية؛ فبدلاً من الوجبات الجاهزة من السوق المحلية، يتم تعليمها وجبات تعدها لأطفالها بطريقة آمنة، ومغذية لهم.