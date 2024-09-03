وزارة الصحة تكشف آليات علاج التهاب المفاصيل عند الأطفال.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن علاج التهاب المفاصل عند الأطفال يشمل ما يلي:​

- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: لتقليل الألم والتورم مثل الأيبوبروفين.​

- الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض: تستخدم في حالة وجود احتمالية عالية لحدوث تلف للمفاصل في المستقبل أو لإبطاء تطور المرض إذا لم تستجيب الحالة للأدوية السابقة وقد تُستخدم معها. ​

- العوامل البيولوجية: مثل ريتوكسيماب وغيره، تعمل على تثبيط الجهاز المناعي لتقليل التهاب الجسم كله ومنع تلف المفاصل.​

- الكورتيكوستيرويدات: تستخدم للسيطرة على الأعراض حتى يسري مفعول دواء آخر أو لعلاج الالتهاب خارج المفاصل مثل التهاب الكيس المُحيط بالقلب. ​

- العلاج الطبيعي حسب تقييم الطبيب: للمساعدة في الحفاظ على المفاصل مرنة والحفاظ على الحركة وتخفيف توتر العضلات.​

وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة اتباع تعليمات الطبيب والصيدلي لاستخدام الدواء بشكل صحيح وتابعت : فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك الإبلاغ لمركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى​.