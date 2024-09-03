وزارة التموين: خصم 50٪ من البريد على أسعار خدمات الشحن بمعارض أهلا مدارس

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بهدف التسهيل علي المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، تقدم الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري نسبة خصم 50٪ على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية في معرض "أهلاً مدارس" في القاهرة وجميع المحافظات.

وتشمل مجموعة من الخدمات "خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box"، وذلك اعتباراً من ٥ وحتي ٢٠ سبتمبر، وذلك للعملاء من الافراد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصري داخل المعرض في القاهرة وجميع المحافظات.

وتستهدف معارض أهلاً مدارس سواء المعرض «الرئيسي» بمحافظة القاهرة والمعارض الفرعية بالمحافظات، طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة للطلبه والمعلمين بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص والعام، مع التأكيد علي إقامة معرض رئيسي في كل محافظة بالاضافة الي معارض فرعية اخري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف زيادة المعروض من السلع والمنتجات والخدمات المرتبطة بالعام الدراسي.