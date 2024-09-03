اليوم السابع
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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار مدينة نصر وتوجه بدعم المتضررين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 03:10 م
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار مدينة نصر وتوجه بدعم المتضررين وزارة التضامن ،ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة أرض الجولف بمدينة نصر.


ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصرى، مشددة على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.







وزيرة التضامن

حادث انهيار عقار مدينة نصر

حادث عقار مدينة نصر

عقار مدينة نصر



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