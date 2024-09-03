وزارة التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم ) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد (٢١٤٠٣) طالب/طالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (٣٩١١) طالب/ طالبة، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد(٥٣٥٥) طالب/طالبة.

كما أدى طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء -الفيزياء).

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة دير مواس التعليمية بمحافظة المنيا أثناء مادة امتحان مادة الأحياء أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الاستاتيكا، وظبط طالبة بلجنة بإدارة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان الفلسفة والمنطق.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.