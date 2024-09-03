وزارة الصحة تكشف عن 6 نصائح هامة لمرضى سرطان الدم.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضى سرطان الدم وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بالمرض.

وبحسب هيئة الدواء تضمنت النصائح النقاط التالية :

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1- الحفاظ على نظام غذائى صحى أثناء علاج السرطان.​

2 - ممارسة الحركة والتمارين الرياضية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية.​

3 - تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد وتناول الفيتامينات.​

4 - الابتعاد عن التدخين.​

5 - المشاركة في أنشطة الاسترخاء قبل وقت النوم، مثل الاستحمام بماء دافئ، أو القراءة، أو كتابة الخواطر، أو ممارسة اليوجا، أو التأمل، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.​

6 - تجنب تناول الكافيين أو الكحول أو الأطعمة الغنية بالسكر قبل وقت النوم.​