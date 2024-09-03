وزارة الصحة تكشف عن 6 نصائح هامة لمرضى سرطان الدم.. تفاصيل

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمرضى سرطان الدم وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بالمرض.
وبحسب هيئة الدواء تضمنت النصائح النقاط التالية :
1- الحفاظ على نظام غذائى صحى أثناء علاج السرطان.
2 - ممارسة الحركة والتمارين الرياضية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية.
3 - تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد وتناول الفيتامينات.
4 - الابتعاد عن التدخين.
5 - المشاركة في أنشطة الاسترخاء قبل وقت النوم، مثل الاستحمام بماء دافئ، أو القراءة، أو كتابة الخواطر، أو ممارسة اليوجا، أو التأمل، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.
6 - تجنب تناول الكافيين أو الكحول أو الأطعمة الغنية بالسكر قبل وقت النوم.
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