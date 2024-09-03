اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يغادر لباريس للمشاركة فى مؤتمر أسبوع التعلم الرقمى 2024

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:50 م
وزير التعليم العالى يغادر لباريس للمشاركة فى مؤتمر أسبوع التعلم الرقمى 2024 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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غادر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"، الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة اليونيسيف تحت عنوان؛ "توجيه التكنولوجيا للتعليم"، خلال الفترة من 2 _5 سبتمبر الجاري.

ويقدم الوزير ضمن فعاليات المؤتمر عرضًا حول تجربة بنك المعرفة المصرى، خلال جلسة خاصة ينظمها المؤتمر حول قصة نجاح البنك والذى يعد أحد البنوك الرقمية العامة الرائدة فى إفريقيا والشرق الأوسط، وما حققه من تعزيز لإمكانية الوصول إلى المصادر التعليمية.

ويستعرض الوزير خلال الجلسة الإنجازات التى حققها البنك كمبادرة مهمة توفر الوصول المجانى إلى ثروة من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين والباحثين، ونجاحه فى تحقيق أهدافه بالوصول إلى جميع الدارسين بمختلف المستويات التعليمية، والشراكة مع الناشرين الوطنيين والدوليين.

وكذا الإشارة إلى الاجتماع الذى استضافته مصر لوفود منظمة اليونسكو بمشاركة 22 دولة، لنقل تجربة بنك المعرفة المصرى وفتح آفاق تعاون بين تلك الدول وممثلى بنك المعرفة.

فضلًا عن أفق التعاون مع منظمة اليونسكو فى إجراء دراسات شاملة عن مبادرات التعلم الرقمية على غرار بنك المعرفة المصري، وسبل تقديم ما يلزم من دعم للدول للأعضاء خاصة لقارة إفريقيا والدول النامية لإنشاء منصات رقمية وطنية قوية، وتشجيع التعاون ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء للمشاركة فى إثراء جهود بوابات التعلم الرقمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم إلى نظام شامل وفعال ومستدام، وكذا ضمان الوصول إلى الموارد الرقمية عالية الجودة.







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