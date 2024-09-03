اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة توجه نصائح هامة عند استخدام واقيات الشمس.. تفاصيل

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:40 م
وزارة الصحة توجه نصائح هامة عند استخدام واقيات الشمس.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


 كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة عند استخدام واقي الشمس حيث تضمنت الآتى : ​

1-توفر واقيات الشمس الحماية بشكل أكثر فعالية إذا تم وضعها على شكل طبقة سميكة قبل 15-30  دقيقة من التعرض للشمس، ثم إعادة تطبيقها بعد 30-60 دقيقة. ​​

2 - التأكد من تغطية البشرة بالكامل.​​

3 - من المهم إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، نظرًا لأن المواد الكيميائية التي تحمي من حروق الشمس قد تفقد فاعليتها بواسطة ضوء الشمس، وتصبح أقل فعالية بمرور الوقت، أو بسبب إزالة واقيات الشمس من الجلد عن طريق الملابس أو المناشف أو العرق.​​

4- يجب أيضًا إعادة وضع واقي الشمس بعد التعرق أو السباحة، حتى عند استخدام واقي الشمس المضاد للماء. ​​

5- التأكد من تاريخ صلاحية واقي الشمس، حيث يصبح واقي الشمس أقل فعالية بمرور الوقت.​
 







الصحة

السكان

وقيات الشمس

التعرض للشمس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة