وزارة الصحة توجه نصائح هامة عند استخدام واقيات الشمس.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام



كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة عند استخدام واقي الشمس حيث تضمنت الآتى : ​

1-توفر واقيات الشمس الحماية بشكل أكثر فعالية إذا تم وضعها على شكل طبقة سميكة قبل 15-30 دقيقة من التعرض للشمس، ثم إعادة تطبيقها بعد 30-60 دقيقة. ​​

2 - التأكد من تغطية البشرة بالكامل.​​

3 - من المهم إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، نظرًا لأن المواد الكيميائية التي تحمي من حروق الشمس قد تفقد فاعليتها بواسطة ضوء الشمس، وتصبح أقل فعالية بمرور الوقت، أو بسبب إزالة واقيات الشمس من الجلد عن طريق الملابس أو المناشف أو العرق.​​

4- يجب أيضًا إعادة وضع واقي الشمس بعد التعرق أو السباحة، حتى عند استخدام واقي الشمس المضاد للماء. ​​

5- التأكد من تاريخ صلاحية واقي الشمس، حيث يصبح واقي الشمس أقل فعالية بمرور الوقت.​

