وزارة التعليم تحدد شروط ومؤهلات تدريس العربى والإنجليزى والعلوم والرياضيات

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بآليات سد العجز المعلمين استعدادا للعام الدراسي الجديد ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه بالنسبة للبرنامج التحويلى للتخصصات بين المعلمين يشترط أن يكون المتقدمين الراغبين من شاغلي وظائف المعلمين للمواد الدراسية التي بها زيادة إلى المواد الدراسية التي بها عجز الآتى:

- بالنسبة لمادة اللغة العربية يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على تخصص الفلسفة من جامعة الأزهر فقط وذلك لتدريس اللغة العربية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية .

- بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة بشرط أن تكون اللغة الثانية له لغة إنجليزية، وذلك لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

- بالنسبة لمادة الرياضيات يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة على أن يكون من شعبة القسم العلمي بالمرحلة الثانوية و كذلك بكالوريوس الزراعة شعبه الهندسة الزراعية ، وذلك لتدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

- بالنسبة لمادة العلوم يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس العلوم أقسام الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والحيوان والنبات والجيولوجيا أو حاصلاً على بكالوريوس العلوم الزراعية لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.