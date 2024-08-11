أخبار × 24 ساعة.. 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ..

غدا.. طقس شديد الحرارة رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق الجامعات 2024.. 3 برامج خاصة بكلية الآثار بجامعة القاهرة وفرص التوظيف

وزير التربية والتعليم: 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس

مديرية تعليم القاهرة تعلن الحصول على شهادة الثانوية العامة من المدارس غدا

نقيب التمريض: وزارة الصحة لم تصدر قرارًا بإلغاء تكليف الممرضين بالجمهورية

تنسيق الجامعات 2024.. خريطة البرامج الدراسية بكلية الآداب وشروط الالتحاق

الصحة العالمية تعقد أول لجنة طوارئ صحية بشأن ارتفاع الإصابة بجدرى القرود

وزارة التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 8 سبتمبر المقبل

الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر بأولمبياد باريس: إنجاز جديد يضاف لإنجازاتكم

هيئة الدواء تسحب عقارا طاردا للبلغم لعدم مطابقته للمواصفات.. تفاصيل