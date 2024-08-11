أخبار × 24 ساعة.. 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ..
غدا.. طقس شديد الحرارة رطب وأمطار أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 37 درجة
تنسيق الجامعات 2024.. 3 برامج خاصة بكلية الآثار بجامعة القاهرة وفرص التوظيف
وزير التربية والتعليم: 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس
مديرية تعليم القاهرة تعلن الحصول على شهادة الثانوية العامة من المدارس غدا
نقيب التمريض: وزارة الصحة لم تصدر قرارًا بإلغاء تكليف الممرضين بالجمهورية
تنسيق الجامعات 2024.. خريطة البرامج الدراسية بكلية الآداب وشروط الالتحاق
الصحة العالمية تعقد أول لجنة طوارئ صحية بشأن ارتفاع الإصابة بجدرى القرود
وزارة التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 8 سبتمبر المقبل
الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر بأولمبياد باريس: إنجاز جديد يضاف لإنجازاتكم
هيئة الدواء تسحب عقارا طاردا للبلغم لعدم مطابقته للمواصفات.. تفاصيل
حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 12 مليونا و923 ألف خدمة مجانية × 9 أيام
وزارة الصحة: سرطان الثدي ينتشر في الجسم والعلاج المبكر يقضى على المرض
موعد عقد اختبارات القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
تنسيق الجامعات 2024.. مؤشرات أولية للقبول بالطب والصيدلة وطب الأسنان
تنسيق الجامعات 2024.. 101 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات للثانوية العامة
تنسيق الجامعات 2024.. 9 معاهد للعلوم الصحية لو فاتتك كليات القطاع الصحى
الأزهر يدين "مجزرة المصلين" في غزة: التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين
تنسيق الجامعات 2024.. برامج للدراسة باللغات فى حقوق القاهرة وشروط القبول
تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل البرامج الدراسية بإعلام القاهرة وشروط الالتحاق
تنسيق الجامعات 2024.. برامج الدراسة بكلية التجارة وفرص التوظيف أمام الخريجين
تنسيق الجامعات 2024.. برامج خاصة لدراسة جراحة الحيوانات الأليفة ورعاية الدواجن
التعليم العالى: إجراء تحقيقات عاجلة حول مخالفات بعض حفلات التخرج
وزير الرى: دراسة عاجلة لحصر التعديات على نهايات الترع بالمنوفية وإزالتها فورا
التعليم العالي: تركيب محطات قياس ورصد لمنسوب البحر وأخرى للرصد الجوى للطقس
وزير التموين يوجه باتخاذ إجراء قانوني ضد مستودعات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز
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