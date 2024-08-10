التعليم العالي: تركيب محطات قياس ورصد لمنسوب البحر وأخرى للرصد الجوى للطقس

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز دور البحث العلمي والوسائل والإمكانات التكنولوجية في خدمة المجتمع، ودراسة قضايا التنمية المستدامة.



وأضاف الوزير أن المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل وفق خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد البحثية، ودعم سبل التعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية.



وفي هذا السياق قام فرع المعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية باستقبال وتركيب عدد من محطات القياس والرصد اللحظي لمنسوب سطح البحر وقياس المد والجزر، بالإضافة إلى محطة للرصد الجوي لبيانات الطقس، تم تثبيتها على الرصيف البحري للمعهد، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة عبير السحرتي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



كما تم تثبيت وتشغيل محطة رصد GNSS لاستقبال ومعالجة بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع، وذلك بالتعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمركز الوطني للبيانات البحرية المصرية برئاسة الدكتور حسام السيد.



جاء ذلك تنفيذًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية ودعم الاستدامة البيئية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرصد التغيرات المناخية والبحرية، ويعكس هذا التعاون مدى التزام المؤسسات البحثية بتطبيق أحدث التكنولوجيا؛ لتحسين مراقبة البيئة البحرية والتكيف مع التحديات البيئية الراهنة.