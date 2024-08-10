تنسيق الجامعات 2024.. 9 معاهد للعلوم الصحية لو فاتتك كليات القطاع الصحى

محمد صبحى

ينشر"اليوم السابع" قائمة المعاهد الخاصة العالية فى مجال التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والمعتمدة من وزارة التعليم العالى، وذلك لتعريف الطلاب بالمعاهد المعتمدة والتى تعد مسار أمام الطلاب للالتحاق بها .



قائمة المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:

وتضم (9) معاهد، وهي على النحو التالى:-

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

9. المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا

يأتى ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بفتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.