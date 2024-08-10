اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2024.. 9 معاهد للعلوم الصحية لو فاتتك كليات القطاع الصحى

السبت، 10 أغسطس 2024 12:45 م
تنسيق الجامعات 2024.. 9 معاهد للعلوم الصحية لو فاتتك كليات القطاع الصحى موقع التنسيق
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر"اليوم السابع" قائمة المعاهد الخاصة العالية فى مجال التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والمعتمدة من وزارة التعليم العالى، وذلك لتعريف الطلاب بالمعاهد المعتمدة والتى تعد مسار أمام الطلاب للالتحاق بها .


قائمة المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:
وتضم (9) معاهد، وهي على النحو التالى:-
1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.
2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.
3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.
4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.
5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.
6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.
7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.
8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.
9. المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا

 

يأتى ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بفتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق ثانوية عامة 2024

مؤشرات تنسيق الثانويه العامه

كليات تقبل من 60 علمي علوم 2024

التنسيق الثانوي العام 2024

تنسيق حاسبات ومعلومات 2024

تنسيق كلية تجارة 2024

مؤشرات تنسيق الثانويه العامه 2024

مؤشرات تنسيق الكليات 2024

مؤشرات التنسيق

اوائل الثانويه العامه 2024

كليات علمى رياضة

تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي علوم

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم حكومي

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

تنسيق كليات علمي علوم 2024

تنسيق علمي علوم 2024

تنسيق كليات علمي علوم

كليات علمي علوم

تنسيق 2024

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق علوم

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانويه

تنسيق الثانويه العامه المرحلة الاولى تنسيق 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

تنسيق حاسبات ومعلومات 2024 علمي رياضة

الحد الادنى للمرحلة الاولى 2024

تنسيق المرحلة الاولى2024

tansik Egypt

تنسيق المرحلة الأولى 2023

تنسيق الثانوية العامة 2024 ادبي

جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق

كلية حاسبات ومعلومات

تنسيق المرحلة الاولى

تنسيق المرحلة التانية

تنسيق الكليات

تنسيق الجامعات

موعد تسجيل الرغبات

رابط تسجيل الرغبات

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة