وزير الرى: دراسة عاجلة لحصر التعديات على نهايات الترع بالمنوفية وإزالتها فورا

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تجربة تثبيت الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف لتأهيل الجسر المشترك بهدف استعادة قطاع مصرف تلا، وذلك علي نطاق محدود بطول 100 متر تقريبا علي الجسر لقياس مدى نجاح الفكرة ثم تم التوجيه بالتنفيذ في طول المسافة المتعبة لحوالي 3 كم طولي علي الجسر المشترك .

أوضح سويلم أن هذه التجربة العملية أثبتت نجاحها و وفرت علي الدوله ملايين الجنيهات وحققت هدف إستعادة مسطاح الترعة والجسر مشيرًا الي انه سيتم التنسيق مع المحافظة لبحث استثمار هذه المساحة علي الجسر بالشكل الامثل في إطار برتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الإستفادة من أملاك الرى بالمحافظة .

و وجه سويلم أجهزة الرى والصرف بالغربية بالتنسيق مع أجهزة محافظة الغربية لضمان عدم إلقاء القمامة والمخالفات بموقع الجسر المشترك .

كما وجه بإجراء دراسة عاجلة لحصر التعديات علي نهايات الترع بشبكة ري المنوفية واتخاذ اللازم لإزالتها بشكل فورى لضمان وصول المياه لنهايات الترع وتحسين حالة الرى بالمنطقة ، والتي تعتمد حاليا علي المغذيات لإمدادها بالمياه لحسم شكاوي المنتفعين عليها .