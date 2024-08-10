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تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل البرامج الدراسية بإعلام القاهرة وشروط الالتحاق

السبت، 10 أغسطس 2024 02:16 م
تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل البرامج الدراسية بإعلام القاهرة وشروط الالتحاق كلية الإعلام
محمد صبحى

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يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق الجامعات 2024 ، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وفي هذا الصدد أعد المجلس الأعلى للجامعات دليلا إرشاديا للطلاب حول تفاصيل الكليات في "دليل البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية المصرية".

وفي السطور التالية ينشر " اليوم السابع "  تفاصيل كلية الإعلام جامعة القاهرة وبرامج الكلية:

برامج كلية الإعلام:

تبلغ عدد برامج كلية الإعلام 6 برامج، و هما: برنامج الصحافة المطبوعة و الرقمية، و برنامج الصحافة التلفزيونية، بالإضافة الي برنامج الإعلام المسموع و المرئي أو ما يعرف بابرنامج الإذاعة و التلفزيون، كما يوجد برنامج العلاقات العامو و الاتصالات المؤسسية، وبرنامج الإعلان، أخيرًا برنامج الإعلام الرقمي، كما يوجد نوعين للدراسة و هما، قسم الدراسة بالغة العربية وقسم الدراسة بالغة الإنجليزية.

عدد ساعات البرنامج و شروط الإلتحاق:

تبلغ عدد ساعات الدراسة فى البرنامج 135 ساعة ويشترط للالتحاق الحصول على مجموع كلية الإعلام، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشحا من قبل مكتب التنسيق إلى كلية الإعلام أو يكون الطالب حاصلا على مجموع يؤهله لأى كلية إعلام على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية أدبي وعلمى علوم وعلمى رياضة، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يشترط أن يكون الطالب قد تم ترشيحه من مكتب التنسيق، وللقسمين الرقمي و الإنجليزي يجب علي الطالب اجتياز اختبار القبول بالبرنامج، و التنسيق الداخلي.

المصروفات:
يجب علي الطلاب سداد المصروفات الإدارية و التي تبلغ قيمتها 1610 جنية مصري وذلك للطالب المصري و الأجنبي ولذلك لقسم اللغة العربية.
اما قسم الإعلام الرقمي و قسم الإعلام بالغة الإنجليزية ، يجب علي الطلاب سداد المصروفات الإدارية و التي تبلغ قيمتها 1610 جنية مصري بالإضافة الي سداد رسوم إختبار القبول و التي تبلغ قيمتها 1000 جنية مصري، و مصروفات الخاضة بالبرنامج والتي تبلغ قيمتها23600.
فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل:

يقدم البرنامج فرص للتوظيف مثل العمل في جميع المحطات و القنوات و صحف الإعلام المختلفة، بالإضافة الي شركات العلاقات العامة و الدعايا و الإعلان.







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