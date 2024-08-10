تنسيق الجامعات 2024.. برامج خاصة لدراسة جراحة الحيوانات الأليفة ورعاية الدواجن

محمد صبحى

ينشر" اليوم السابع" قائمة برامج خاصة ومتميزة بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، والتي تقبل طلاب الثانوية العامة 2024 ، وأيضا تفاصيل الالتحاق بالبرامج وفرص التوظيف أمام الخريجين من كل برنامج، ويأتي ذلك تزامنا مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

كلية الطب البيطري:

برنامج تميز الأدوية والمستحضرات الطبية:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بكليات الطب البيطري ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمحولين من كليات الطب البيطري الأخرى.

بالنسبة لشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الجهات المختصة.

وتتمثل فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل تخريج أطباء بيطريين ملمين بالعلوم الطبية البيطرية بالإضافة إلى علوم الأدوية البيطرية الحديثة مما يفتح لخريج البرنامج مجالات جديدة يحتاجها سوق العمل بمصانع الأدوية والمكاتب العلمية للشركات من أهمها إعداد الملفات العلمية للمستحضرات البيطرية وإعداد الدراسات الطبية على تلك المستحضرات.

تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بكليات الطب البيطري ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمحولين من كليات الطب البيطري الأخرى.

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الطلبة الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد معادلتها من الجهات المختصة.

وتتمثل فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل يفي البرنامج باحتياجات سوق العمل المتزايدة في مجال طب وجراحة الحيوانات الأليفة في ضوء معايير الجودة الدولية . ويضمن طبيبا بيطريا من ذوي القدرات الخاصة في هذا المجال ليصبح فرصة سانحة تتهافت عليه المؤسسات التي تعمل في مجال الحيوانات الأليفة مثل وزارتي الداخلية والدفاع والهئة العامة للخدمات البيطرية والعيادات والمستشفيات الخاصة.

تميز سلامة وجودة الأغذية:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بكليات الطب البيطري ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمحولين من كليات الطب البيطري الأخرى.

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الطلبة الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد معادلتها من الجهات المختصة.

ويصبح خريج هذا البرنامج ملما بالعلوم الطبية البيطرية وصحة الأغذية وسلامتها في المقام الأول وبهذا يمكنه الإلتحاق في المجالات المختلفة بالسلسة الغذائية وسلامتها بدء من إنتاجها حتى الوصول الى المستهلك في كافة أطوار إنتاجها وتقديمها وتناولها ويتسم هذا الخريج بتميزه في انتاج غذاء ذو جودة عالية.

تميز طب ورعاية الأحياء المائية:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بكليات الطب البيطري ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمحولين من كليات الطب البيطري الأخرى.

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الطلبة الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد معادلتها من الجهات المختصة.

تتمثل فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج أن يكون الخريج قادر على المنافسة في أسواق المجالات المختلفة الجديدة الناشئة في قطاع صناعة الاستزراع السمكي مثل صناعة الأعلاف وتحاليلها والرقابة عليها، جودة وصحة المياة وعمل وإدارة برامج الأمان الحيوي للمزارع والمفرخات السمكية.

تميز طب وجراحة الفصلية الخيلية:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بكليات الطب البيطري ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمحولين من كليات الطب البيطري الأخرى.

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الطلبة الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد معادلتها من الجهات المختصة.

يضمن البرنامج عمل الخريج في مجال الفصلية الخيلية في الوزارات المختلفة مثل وزارتي الداخلية والدفاع والهيئة العامة للخدمات البيطرية والعيادات والمستشفيات والمزارع الخاصة.



تميز التكنولوجيا الحيوية التطبيقية:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بكليات الطب البيطري ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمحولين من كليات الطب البيطري الأخرى.

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الطلبة الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد معادلتها من الجهات المختصة.

تتضن فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج يصبح الطبيب البيطري المتميز من الأعمدة الرئيسية في الهيئات المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها وخاصة فيما يتعلق بالمكاتب العلمية للشركات ومصانع إنتاج اللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية والتي تحتاج إلي إعداد الملفات لمراحل التسجيل لهذه المستحضرات وكتابة النشرات الطبية ودراسة فعالية اللقاحات.

تميز طب ورعاية الدواجن:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بكليات الطب البيطري ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمحولين من كليات الطب البيطري الأخرى.

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الطلبة الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد معادلتها من الجهات المختصة.

تتضن فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج تقديم خريج يخدم متطليات سوق العمل المحلي والإقليمي ويفي بإحتياجاته المتزايدة في مجال طب ورعاية الدواجن في ضوء معايير الجودة الدولية ويضمن طبيبا بيطريا له قدرات خاصة لخدمة صناعة الدواجن وتشمل مزارع دواجن التسمين والبياض والأمهات وشركات الأدوية واللقاحات والمفرخات ومعاهد ومراكز الأبحاث البيطرية للدواجن.

تميز طب وجراحة وتناسل المجترات:

يبلغ عدد ساعات البرنامج 190 ساعة معتمدة، ويشترط للإلتحاق بالبرنامج أن يكتب الطالب الشروط فيما لا يزيد عن 3 أسطر.

بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يمكن قبول الطلبة الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بعد معادلتها من الجهات المختصة.

تتضن فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج يكون خريج البرنامج قادر وبكفاءة على التعرف على الامراض المختلفة التي تصيب المجترات وأساليب التشخيص الحديثة وأنسب النظم العلاجية لها والتعرف العلمي الدقيق ببرامج التحصينات المختلفة والامراض المشتركة التي تنقل من المجترات إلى الإنسان وكيفية الوقاية منها والإجراءات الاسترشادية المطلوبة للحد من إنتشارها.