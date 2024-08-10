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تنسيق الجامعات 2024.. خريطة البرامج الدراسية بكلية الآداب وشروط الالتحاق

السبت، 10 أغسطس 2024 09:00 م
تنسيق الجامعات 2024.. خريطة البرامج الدراسية بكلية الآداب وشروط الالتحاق جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" تفاصيل البرامج الدراسية فى كلية الآداب بجامعة القاهرة، وذلك تزامنا مع قرب تسجيل  طلاب الثانوية العامة الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

ويختلف التنسيق الداخلي بين الأقسام ويقبل قسم اللغة الإنجليزية الطالب أن يكون حاصل علي 34/40 علي الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، وما يعدلها بالنسبة الي طلاب المعادلة اجتياز المقابلة الشخصية.

اما قسم اللغة الفرنسية، يجب أن يكون الطالب قد درس اللغة الفرنسية لمدة 3 سنين علي الإقل،وان يختاز الطالب الامتحان التحريري لتحديد مستواه في اللغة الفرنسية وبالإضافة الي المقابلة الشخصية.

اما قسم اللغة الاسبانية، يجب علي الطالب ان يكون حاصل علي 65% في مجموع اللغات الثلاثة، بالإضافة الي إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية واجتياز المقابلة الشخصية .

اما قسم اللغة اليابانية و الالمانية، يجب علي الطالب ان يكون حاصل علي 65% في مجموع اللغات الثلاثة،بالإضافة الي اجتياز المقابلة الشخصية.

اما قسم اللغة الصينية والعبرية وقسم الجغرافيا، يجب علي الطالب اجتياز المقابله الشخضية فقط.

وتبلغ عدد ساعات الدراسة فى البرامج 144 ساعة ويشترط للالتحاق الحصول على مجموع كلية الإداب ، ثم التنسيق الدخلي للإقسام، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يشترط أن يكون الطالب مرشحاً من قبل مكتب التنسيق إلى كلية الإداب أو يكون الطالب حاصلا على مجموع يؤهله لأى كلية إداب على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية أدبي وعلمى علوم وعلمى رياضة، وبالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية والعربية يشترط أن يكون الطالب قد تم ترشيحه من مكتب التنسيق.

فرص التوظيف التي تقدمها البرامج لسوق العمل:

تتيح المهارات التي يدراسها الطالب الحصول علي فرص عمل في كتير من الجهات و المؤسسات مثل: وكالات الأنباء، ومجال الصحافة ،و شركات الترجمة و التعريب، ووزارة الخارجية، وشركات تنظيم المؤتمرات،وهيئة الاستعلامات،و الصحف و المجالات و الإذاعة و التلفزيون، و الضيافة الجوية بالإضافة الي مجال التدريس و السياحة و شركات الطيران.







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