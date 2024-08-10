اليوم السابع
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الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر بأولمبياد باريس: إنجاز جديد يضاف لإنجازاتكم

السبت، 10 أغسطس 2024 10:17 م
الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر بأولمبياد باريس: إنجاز جديد يضاف لإنجازاتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":  أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ لقد رفعتم اسم مصر عالياً: أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث. سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال. محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

وتابع: إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر، مصدر فخر لوطننا الغالي.

 

 

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