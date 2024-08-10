اليوم السابع
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وزارة الصحة: سرطان الثدي ينتشر في الجسم والعلاج المبكر يقضى على المرض

السبت، 10 أغسطس 2024 09:30 ص
وزارة الصحة: سرطان الثدي ينتشر في الجسم والعلاج المبكر يقضى على المرض سرطان الثدي
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الثدي يمكن أن ينتشر في أماكن أخرى بالجسم وتابعت: العلاج المبكر يقضى على المرض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يؤدى سرطان الثدى إلى أعراض أخرى ويكون الموضع الأول الأكثر شيوعًا للانتشار هو العقد الليمفاوية تحت الذراع رغم إمكانية وجود غدد ليمفاوية حاملة للسرطان غير محسوسة.

واستكملت : الكشف والمتابعة الدورية تحميكي وتضمن لك نسب عالية من الشفاء.


ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدة أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية لافتا الى أن 700 ألفًا سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

سرطان الثدي
سرطان الثدي






وزارة الصحة

سرطان الثدى

الغدد اليمفاوية



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