تنسيق الجامعات 2024.. مؤشرات أولية للقبول بالطب والصيدلة وطب الأسنان

كتب ـ محمد صبحى

كشف المؤشرات الأولى لـ تنسيق الكليات 2024 ، عن وجود ارتفاع فى الحد الأدنى للشعبة العلمية بـ تنسيق المرحلة الأولى والذى سجل بتنسيق الجامعات هذا العام 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48 % مقارنة بالعام الماضى والذى سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة مئوية 88.29%، أي أن هناك زيادة فى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بحوالى 9 درجات.

ووفقا للمؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2024 ، من المتوقع أن يشهد القبول بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ارتفاعا فى الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضى، ويرجع ذلك نظرا لارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على شرائح مجموع من 95% إلى أقل من 100% من 0.39% إلى 0.66%.

وفيما يلى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات العام الماضى، ومن المتوقع أن يزيد الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات بنسبة أكثر من 6 درجات بتنسيق الجامعات 2024 :-

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الأقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

صيدلة جنوب الوادي 370.5

صيدلة المنصورة 370

صيدلة أسيوط 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

صيدلة حلوان 367

ويتوقف وضع الحد الأدنى للقبول بالكليات على عدد من المعايير وفى مقدمتها رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى وتحديد اعداد المقبولين فى كل قطاع وفقا لما تراه اللجنة العليا للتنسيق .