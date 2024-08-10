تنسيق الجامعات 2024.. مؤشرات أولية للقبول بالطب والصيدلة وطب الأسنان

كشف المؤشرات الأولى لـ تنسيق الكليات 2024 ، عن وجود ارتفاع فى الحد الأدنى للشعبة العلمية بـ تنسيق المرحلة الأولى والذى سجل بتنسيق الجامعات هذا العام 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48 % مقارنة بالعام الماضى والذى سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة مئوية 88.29%، أي أن هناك زيادة فى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بحوالى 9 درجات.
ووفقا للمؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2024 ، من المتوقع أن يشهد القبول بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ارتفاعا فى الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضى، ويرجع ذلك نظرا لارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على شرائح مجموع من 95% إلى أقل من 100% من 0.39% إلى 0.66%.
وفيما يلى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات العام الماضى، ومن المتوقع أن يزيد الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات بنسبة أكثر من 6 درجات بتنسيق الجامعات 2024 :-
طب سوهاج 387.5
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الأقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
صيدلة جنوب الوادي 370.5
صيدلة المنصورة 370
صيدلة أسيوط 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة القاهرة 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة بني سويف 368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة مدينة السادات 367
صيدلة ج الوادي الجديد 367
صيدلة حلوان 367
ويتوقف وضع الحد الأدنى للقبول بالكليات على عدد من المعايير وفى مقدمتها رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى وتحديد اعداد المقبولين فى كل قطاع وفقا لما تراه اللجنة العليا للتنسيق .
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