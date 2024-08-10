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تنسيق الجامعات 2024.. 3 برامج خاصة بكلية الآثار بجامعة القاهرة وفرص التوظيف

السبت، 10 أغسطس 2024 07:00 م
تنسيق الجامعات 2024.. 3 برامج خاصة بكلية الآثار بجامعة القاهرة وفرص التوظيف جامعة القاهرة
محمد صبحى

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بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبدأ الطلاب فى ترتيب الرغبات تمهيدا لتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى والذى من المقرر أن يبدأ إتاحة تسجيل الرغبات يوم الأثنين المقبل، وتقدم كلية الآثار بجامعة القاهرة عدد من البرامج الخاصة والمميزة ومن بينها:-

شعبة الأثار باللغة الإنجليزية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 144 ساعة معتمدة لبرامج الاثار المصرية، الاثار الإسلامية، الاثار الرومانية واليونانية.
و 142 ساعة معتمدة لبرنامج ترميم الاثار.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية، وأن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

وبالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة الأجنبية والعربية أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية أو ما يعادلها، وأن بجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

وتتمثل فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج فرص عملي في المتاحف القومية والعالمية، والبعثات الأثرية المصرية والأجنبية، والعمل في الشركات المتخصصة في ترميم الاثار لطلاب قسم ترميم الآثار.

نظم المعلومات الأثرية:

تبلغ عدد ساعات البرنامج 139 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية.

وبالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أن يكون الطالب حاصل علي الحد لأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية.
وبالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة الأجنبية والعربية أن يكون الطالب حاصل علي ما يعادل الحد لأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية.

وتتمثل فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج التأهيل للعمل في التحول الرقمي بوزارة الآثار والجهات التابعة لها، التأهيل للعمل مع البعثات المحلية والأجنبية، والتأهيل للعمل في مجال البرمجيات، التأهيل للعمل في مجال باء قواعد البيانات والمواقع الإلكترونية.

الإرشاد الأثري:
تبلغ عدد ساعات البرنامج 139 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية او ما يعادلها.

وبالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة أن يكون الطالب حاصل علي الحد لأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية.
وبالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة الأجنبية والعربية أن يكون الطالب حاصل علي ما يعادل الحد لأدني لكليات الآثار بجمهورية مصر العربية.

وتتمثل فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج التأهيل للعمل في مجال الإرشاد السياحي، والعمل في شركات السياحة، العمل بالمتاحف والبعثات الأثرية والمواقع الأثرية.

 







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