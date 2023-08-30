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أخبار × 24 ساعة.. خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى باستثمارات 1.9 مليار دولار

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى باستثمارات 1.9 مليار دولار أحد حقول الغاز فى المتوسط - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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