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تنسيق المرحلة الثالثة.. غدا بدء تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% أدبي وعلمى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:37 م
تنسيق المرحلة الثالثة.. غدا بدء تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% أدبي وعلمى وزير التعليم العالى والدكتور عادل عبد الغفار والسيد عطا
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب التنسيق، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق، أن  العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 ، وحد أدنى 205 درجة بنسبة 50 %، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50 % بإجمالى عدد طلاب 50983 طالب ، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالب
 
 
وأوضح مكتب التنسيق، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
 

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة

اخبار مصر

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

موقع التنسيق الالكترونى

تنسيق الجامعات

اليوم السابع بلس

تنسيق المرحله الثالثه



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