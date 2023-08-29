التعليم: 30 سبتمبر آخر موعد لقبول التحويلات من الأزهر للمدارس

كتب محمود طه حسين

أرسلت الإدارة المركزية لتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الاعدادي، ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات، مؤكدة أنه حرصا من كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف على تحقيق الصالح العام، ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب يرجي التكرم بالتنبيه علي المختصين طرفكم بإجراءات التحويل للراغبين من أولياء الأمور من المعاهد الأزهرية إلي وزارة التربية والتعليم بتجميع طلبات التحويل لمن فاتهم الموعد لظروف قهرية بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط ومراجعتها علي أن تقدم بكشف معتمد إلي الادارة العامة للتعليم الاعدادي بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الادارية الجديدة بداية من اليوم التالي لانتهاء موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى موعد أقصاء 2023/9/30 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة، أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .