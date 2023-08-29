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صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية دور ثان

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:26 ص
صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية دور ثان وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، وتتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة لضبط المتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية".
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم التواصل مع رؤساء اللجان للاطمئنان على استلام الأسئلة والحفاظ على سريتها حتى موعد فتح المظاريف وتسليم الأسئلة للطلاب، كما سمحت اللجان للطلاب بدخول اللجان بعد تفتيشهم للتأكد من عدم اصطحاب أى وسيلة غش.
 
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

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تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة دور ثان

نشر أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق للثانويه العامه دور ثان

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