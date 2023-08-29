وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة فى 80 شركة لشباب القاهرة

كتبت آية دعبس

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف و5 فرصة عمل، منها لذوى الهمم، فى عدد من التخصصات، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة واستثمارية بالمحافظة، فى إطار جهود الوزارة ومديرياتها بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، ولذوى الهمم تُساهم في خفض نسبة معدلات البطالة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في 2023،عن طريق المشروعات العملاقة التي افتتحتها الدولة، وكذلك مُلتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، وأيضا فرص العمل التي توفرها الوزارة لعمالة مصرية بالخارج.

وأكد وزير العمل خلال جولته التفقدية للشركات المُشاركة في الملتقى على أهمية ودور القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحد الأدنى للاجور الذى أعلن عنه المجلس القومى للأجور في كافة العقود المُقدمة للشباب، كما دعا الشباب إلى التقديم على تلك الفرص عن طريق اللينك المخصص لذلك وهو :https://forms.gle/ZoHCRtLse9sQvjhHA ،كما وجه مدير عمل القاهرة بالمتابعة لحين إستلام تلك "الفرص".

وخلال الافتتاح سلم الوزير عقود عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة منهم: ايه ابراهيم صلاح، وأشرف هشام ابراهيم ،واسلام فضل عبد الرحيم، وهاله محمد متولى، وقسمه جمال ابراهيم، وبسمله طارق جلال، وذلك في إطار جهود الوزارة والمديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال التشغيل والتدريب.

حضر فعاليات الملتقى: النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفاطمة متولي مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة القاهرة، ومن وزارة العمل:أحمد إسماعيل مدير عام شئون المديريات، وهبه أحمد مدير عام التشغيل ،وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة.