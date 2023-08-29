النقل العام بالقاهرة تشغل خطا جديدا من عبد المنعم رياض لمساكن الشروق

كتب سيد الخلفاوى

شغلت هيئة النقل العام بالقاهرة، خط مكيف جديد بطول 17 كم، من ميدان عبد المنعم رياض - العباسية - مساكن الشروق، وثمن التذكرة 11.5 جنيه، وذلك تيسيراً على الركاب وزيادة ربط القاهرة بالمدن الجديدة.

المسار:

يبدأ الخط من "عبد المنعم رياض - شارع جمعيه الشبان المسلمين - شارع رمسيس - ميدان رمسيس - غمره - ميدان العباسيه - شارع امتداد رمسيس . نادى السكه الحديد طريق النصر النادى الاهلى - شارع حسن المأمون - وينتهى مساكن الشروق، ويعود من نفس المسار وفقاً لإتجاهات حركة المرور

وتوفر هيئة النقل العام بالقاهرة خطوط لكافة مناطق القاهرة الكبرى، ويعتبر موقف هيئة النقل العام بالقاهرة بعبد المنعم رياض من المواقف الرئيسية بها عدد كبير من الخطوط لربط مناطق القاهرة.

وكانت بدأت محافظة القاهرة في تحويل أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى، وتم تحويل أول أتوبيس من السولار للعمل بالغاز الطبيعى ضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى و البترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة لتعديل 1962 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار .

وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.