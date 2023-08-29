التعليم تبدأ تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى للطلاب بأسعار مناسبة

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية والإدارات بدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى للطلاب خاصة فى الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، بأسعار مناسبة، موضحة أن مجموعات الدعم هى بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل فى اى مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم للاستفادة من مجموعات الدعم المدرسى تخفيفا من على كاهل أولياء الأمور مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية، موضحة أنه مع انطلاق العام الدراسى الجديد سيكون هناك محتوى رقمى ومواد تعليمية على موقع الوزارة وفى القنوات والمنصات بالإضافة إلى شرح المعلمين فى المدارس ومجموعات الدعم المدرسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .