"النقل" تعلن تفاصيل إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بالعاشر من رمضان.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

وقعت وزارة النقل عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان مع أحد الشركات، ضمن خطة الدولة بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بإجمالى 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية.

وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان:

1. المشروع بالكامل على مساحة 250 فدان بمدينة العاشر من رمضان.

2. الميناء الجاف على مساحة 130 فدان .

3. يتم إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 120 فدان .

4. ينفذ المشروع بالشراكة بين القطاع العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما.

5. مخطط تداول 400 ألف حاوية سنويا .

6. تكفله استثمارية 100 مليون دولار يتحملها المستثمر.

7. المشروع متصل بشبكة الطرق ويتم ربطه بشبكة السكك الحديدية مع المواني البحرية.

8. ينفذ المشروع من خلال شركة MEDLOG MSC المشغلة للخط الملاحي الأول عالميا.

9. يساهم المشروع في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

10. يحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.

11. يخفض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي.

12. الميناء امتدادا طبيعاً لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر .

13. يخدم مراكز الاستهلاك بالقاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة.

14. وصلت وزارة النقل المرافق للمشروع ( طرق ــ كهرباء ــ مياة شرب ــ صرف صحى ــ اتصالات ) وجاري توصيل وصلة خط سكة حديد الى الميناء ( الروبكي/ العاشر /بلبس ).