رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت أن مكتب التنسيق اعتمد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، موضحة أن مكتب التنسيق بدأ فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

وأوضح مكتب التنسيق أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.