اليوم السابع
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رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:02 م
رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب برقم الجلوس والرقم والسرى من خلال الضغط على الرابط التالى
 
 
وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت أن مكتب التنسيق اعتمد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، موضحة أن مكتب التنسيق بدأ فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.
 

 


رابط موقع التنسيق

موقع التنسيق الإلكترونى

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نتيجه مرحله تقليل الاغتراب

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