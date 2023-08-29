تنسيق الجامعات.. فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، بداية من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه من المقرر فتح باب تسجيل الطلاب أمام طلاب المرحلة الثالثة الناجحين فى الدور الأول ثانوية عامة بداية من غدا الأربعاء، وسجل العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50 %، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50 % بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبا، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبا.