كوبري عرب الرمل وأجهور يحل أزمة المرور على طريق إسكندرية الزراعى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت وزارة النقل كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل، على طريق مصر إسكندرية الزراعى، بطول 1.5 كم وبعرض 12 م (ثلاث حارات مرورية) لكل اتجاه بإجمالى 24 متر، ويستهدف الكوبري تخفيف الزحام عند منطقتى عرب الرمل وأجهور الرمل ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

يأتي هذا المشروع في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي.

ويتم التطوير بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري مضيفا أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء عدد 10 كبارى 9 كبارى علوية وكوبرى مشاه وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الإجمالية 92%.

وتم الانتهاء من 6 كوبرى علوى هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) وعدد 1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) و جار تنفيذ 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار - كوبرى كوم إشو) مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية واكد الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.