أخبار × 24 ساعة.. إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز الـ1.5 مليون مواطن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الكهرباء: سقوط 8 أبراج جهد 220 بقنا بسبب عاصفة ترابية ولا توجد انقطاعات
انتهاء قرار المد الثانى لمفتى الجمهورية غدا.. وتوقعات بالمدة للمرة الثالثة
الصحة: إطلاق حملة مكثفة للتوعية بالكشف المبكر وعلاج الأورام بالإسكندرية
الصحة: إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز الـ1.5 مليون مواطن
وزارة العمل تشارك في مبادرة 100 يوم صحة للكشف على عمال المصانع ببورسعيد
تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة
معهد إعداد القادة يكرم أبطال بعثة أولمبياد برلين بعد حصدهم 49 ميدالية
وزارة العمل: جلسة للتشاور المجتمعى لتقييم الأثر البيئى لمشروع القطار السريع بالبحر الأحمر
وزير الرى: رفع حالة الاستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات
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