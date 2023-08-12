اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 12:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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أخبار × 24 ساعة.. إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز الـ1.5 مليون مواطن

السبت، 12 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز الـ1.5 مليون مواطن وزير الصحة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

الكهرباء: سقوط 8 أبراج جهد 220 بقنا بسبب عاصفة ترابية ولا توجد انقطاعات

انتهاء قرار المد الثانى لمفتى الجمهورية غدا.. وتوقعات بالمدة للمرة الثالثة

الصحة: إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز الـ1.5 مليون مواطن

وزارة العمل تشارك في مبادرة 100 يوم صحة للكشف على عمال المصانع ببورسعيد

تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

معهد إعداد القادة يكرم أبطال بعثة أولمبياد برلين بعد حصدهم 49 ميدالية

وزير الرى: رفع حالة الاستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات

 

الرى

التعليم العالى

وزاره العمل

التضامن

اعداد القاده

الازهر

تنسيق الجامعات

البيئه

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