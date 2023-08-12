أخبار × 24 ساعة.. إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز الـ1.5 مليون مواطن

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الكهرباء: سقوط 8 أبراج جهد 220 بقنا بسبب عاصفة ترابية ولا توجد انقطاعات

انتهاء قرار المد الثانى لمفتى الجمهورية غدا.. وتوقعات بالمدة للمرة الثالثة

وزير الرى: رفع حالة الاستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات