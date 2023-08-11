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الزراعة: مشروع الصوب أحدث نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية من المحاصيل

الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:16 م
الزراعة: مشروع الصوب أحدث نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية من المحاصيل مشروع الصوب الزراعية
كتب محمد شرقاوى

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قال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة، إن جريدة الوقائع المصرية نشرت في عام 2016 صدور القرار الوزاري بشأن تراخيص صوب إنتاج محاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك قانون ينظم تراخيص الصوب الزراعية.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الاعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة "اللنهار"، أن المؤسسة العسكرية أطلقت مشروع الزراعات المحمية في 2018، وبدأ إنشاء محطة محمد نجيب للصوب الزراعية، لافتا إلى أن مشروع الصوب الزراعية انتشر بشكل كبير، لدرجة أن هناك قرية اسمها "الجزائر" تكاد لا تراها من كثرة الصوب الزراعية الموجودة فيها.
 
وعن تشكيك الإخوان في مشروع الصوب الزراعية، قال: "كنت شاهد عيان على احتلال أعضاء الإخوان لوزارة الزراعة بعد تولي محمد مرسي الحكم، لدرجة أنه تم تعيين مندوب مبيعات في منصب مدير المكتب الفني لوزير الزراعة".
 
وتابع: "الصوبة الزراعية يعني بيت محمي من التغيرات المناخية ويتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وده يؤدي إلى انتاج 4 أضعاف الإنتاج وبيحقق فائق في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى".
 
ولفت إلى أن مصر لم تتعرض لأي أزمة في نقص محصول من المحاصيل، ولدينا فائض ونصدر خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، ونصدر شتلات من إنتاج هذه الصوب، منوها أن مشروع الصوب الزراعية أضاف لمصر نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية وتوفير سلعة بسعر مناسب للمواطن.

مشروع الصوب الزراعية

الزراعة

نقلة نوعية

المحاصيل

محمد الباز



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