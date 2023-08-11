انتهاء قرار المد الثانى لمفتى الجمهورية غدا.. وتوقعات بالمدة للمرة الثالثة

كتب لؤى على

تنتهي غدا السبت الموافق 12 اغسطس 2023، فترة المد الثانية للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، حيث يترقب العاملون بالحقل الدينى صدور قرار بالمدة لعام ثالث للدكتور شوقى علام.

ويترقب العاملون بالحقل الدينى قرارا بالمد عام ثالث على التوالى للدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حيث سبق وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلي قرار صدر العام الماضى بالمد لمدة عام ،وايضا القرار رقم 354 لعام 2022، وهو ما يتوقع أن يصدر أيضا هذا العام.

مولده ونشأته

فى قرية «زاوية أبوشوشة» التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتحديدًا يوم 12 أغسطس 1961، ولد الدكتور شوقى علام، وتلقى تعليمه الأول فى «كُتاب» القرية، حيث حفظ القرآن وهو فى الـ11 من عمره.

المسيرة التعليمية

التحق «الشيخ شوقى» بعدها بمعهد "أبو شوشة الأزهرى " فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفى المرحلة الثانوية انتقل إلى معهد الدلنجات الأزهرى، قبل التحاقه بجامعة الأزهر- فرع طنطا.

حصل على درجة الليسانس عام 1984م من كلية الشريعة والقانون بتقدير «جيد جدًّا» مع مرتبة الشرف، وعمل معيدًا بالكلية قبل حصوله على الدكتوراه عام 1996، بعدما قدَّم بحثًا بعنوان «إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي»، ثم توالت أبحاثه فى الفقه الإسلامى الإسلامي ومشكلات الحياة الزوجية وقضايا المرأة فى في المجتمع المعاصر.

تدرج فى المناصب بكلية الشريعة والقانون، من معيد إلى مدرس مساعد، ثم أصبح أستاذًا مساعدًا وأستاذًا ثم رئيسًا لقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا.

اختياره مفتيًا للجمهورية

صدر قرار رئيس الجمهورية بتوليه المنصب مفتيًا للجمهورية، بداية من 4 مارس سنة 2013م إلى الآن.